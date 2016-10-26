Fırtına’nın kupadaki rakibi Çorum Belediye

Trabzonspor ZiraatTürkiye Kupası 3.eleme turunda bugün 3. Ligekiplerinden Çorum Belediyesporile deplasmandakarşılaşacak. Dr. TurhanKılıççıoğlu Stadı'nda saat14.15'te başlayacak olanmaçı Suat Arslanboğayönetecek.Bu maçA Spor'dan naklen yayınlanacak.Karadenizekibinin maça Esteban,Akakpo, Mustafa Yumlu,Mustafa Akbaş, Ibanez,Aytaç, Okay, Güray,Yusuf Erdoğan, MuhammetDemir ve Sheidaev11'i ile çıkmasıbekleniyor.
6 OYUNCUÇORUM'A GÖTÜRÜLMEDİ Trabzonspor' da sakatlığı bulunan Castillo ve Bero'nun yanı sıra Onur, Zeki, Durica ve Abdülkadir Çorum'a götürülmedi. Trabzonspor'u Çorum'da karşılayan taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.
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