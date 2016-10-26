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Fırtına’nın kupadaki rakibi Çorum Belediye

, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda bugün saat 14.15’te Çorum Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak

Fırtına’nın kupadaki rakibi Çorum Belediye
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda bugün 3. Lig ekiplerinden Çorum Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda saat 14.15'te başlayacak olan maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Bu maç A Spor'dan naklen yayınlanacak. Karadeniz ekibinin maça Esteban, Akakpo, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ibanez, Aytaç, Okay, Güray, Yusuf Erdoğan, Muhammet Demir ve Sheidaev 11'i ile çıkması bekleniyor.

6 OYUNCU ÇORUM'A GÖTÜRÜLMEDİ
Trabzonspor' da sakatlığı bulunan Castillo ve Bero'nun yanı sıra Onur, Zeki, Durica ve Abdülkadir Çorum'a götürülmedi. Trabzonspor'u Çorum'da karşılayan taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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