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Fenerbahçe ara vermedi

Fenerbahçe ara vermedi
Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Konya maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğerleri 1 saat 15 dakika süren bir çalışma gerçekleştirdi. Sakatlıkları süren Ozan Tufan ve Salih takımdan ayrı çalıştı. Konya galibiyeti nedeniyle Sarı-Lacivertli futbolcuların moralli olduğu ve stresi üzerlerinden attığı gözlendi.
  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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