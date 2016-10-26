Fenerbahçe ara vermedi

Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Konya maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğerleri 1 saat 15 dakika süren bir çalışma gerçekleştirdi. Sakatlıkları süren Ozan Tufan ve Salih takımdan ayrı çalıştı. Konya galibiyeti nedeniyle Sarı-Lacivertli futbolcuların moralli olduğu ve stresi üzerlerinden attığı gözlendi.