F.Bahçe&G.Saray zorlu sınavda

Euro Lig'de Fenerbahçe ve G.Saraygruplarında 3. maçlarına çıkacak. Fenerbahçesaat 21.45'te Zalgiris'i konuk edecek.Galatasaray ise saat 21.05'te İsrail'de MaccabiTel Aviv'in karşısına çıkacak.
KARTAL, PARTİZAN ÖNÜNDE FIBA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Banvit saat 21.00'de deplasmanda Alman temsilcilerinden Frankfurt ile karşılaşacak. E Grubu'nda ise Beşiktaş saat 19.00'da Partizan'ı ağırlayacak. 2 ekip de gruptaki ilk maçlarından galibiyetle ayrılmıştı.
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