F.Bahçe&G.Saray zorlu sınavda

Euro Lig'de Fenerbahçe ve G.Saray gruplarında 3. maçlarına çıkacak. Fenerbahçe saat 21.45'te Zalgiris'i konuk edecek. Galatasaray ise saat 21.05'te İsrail'de Maccabi Tel Aviv'in karşısına çıkacak.



KARTAL, PARTİZAN ÖNÜNDE

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Banvit saat 21.00'de deplasmanda Alman temsilcilerinden Frankfurt ile karşılaşacak. E Grubu'nda ise Beşiktaş saat 19.00'da Partizan'ı ağırlayacak. 2 ekip de gruptaki ilk maçlarından galibiyetle ayrılmıştı.