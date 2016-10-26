Erzincanspor’dan Malatya'ya şok

TFF 1. Lig'de çok başarılı bir performans gösteren ve gözünü Süper Lig'e diken Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na erken veda etti. Sarı-Siyahlılar deplasmanda 3. Lig ekibi Erzincanspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın 23. dakikasında Eren Tozlu'nun attığı golle öne geçen Yeni Malatyaspor, 42'de Barış ve 45'te Atilla'nın gollerine engel olamadı ve kupadan elendi.