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Erzincanspor’dan Malatya'ya şok

Erzincanspor’dan Malatyaya şok
TFF 1. Lig'de çok başarılı bir performans gösteren ve gözünü Süper Lig'e diken Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na erken veda etti. Sarı-Siyahlılar deplasmanda 3. Lig ekibi Erzincanspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın 23. dakikasında Eren Tozlu'nun attığı golle öne geçen Yeni Malatyaspor, 42'de Barış ve 45'te Atilla'nın gollerine engel olamadı ve kupadan elendi.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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