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Dick Advocaat istedi Lens oynadı!

Lens, Konya karşılaşması öncesi “Maçı çıkartamam” ded i. Bunun üzerine Advocaat, “Sana çok ihtiyacım var. 60 dakika oyna” deyince Hollandalı Lens 11’de sahaya çıktı

Dick Advocaat istedi Lens oynadı!
Fenerbahçe'nin Konya deplasmanında elde ettiği 3 puanın mimarlarından olan Jeremain Lens, zorlu deplasmanda teknik direttör Dick Advocaat'ın zorla oynattığı bildirildi.

SANA İHTİYACIM VAR
Sakatlığı tam geçmeyen Hollandalı futbolcu maçtan önce hocasına "Maçı çıkartamam" dedi. Bunun üzerine Advocaat, "60 dakika oyna sonra seni çıkartacağım. Sana çok ihtiyacım var" ifadesini kullandı. Bunun üzerine sahaya çıkan Lens 63. dakikada yerini Moussa Sow'a bıraktı. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı yaptıran isim olan Lens'in sakatlik yaşamadan maçı tamamlası ise Fenerbahçe'nin en önemli artılarından birisi oldu. Lens'in çok kritik Kardemir Karabük ve Manchester United maçlarında yine ilk 11'de ve 90'ar dakika oynaması bekleniyor.
  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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