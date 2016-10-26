Dick Advocaat istedi Lens oynadı!

Fenerbahçe'nin Konya deplasmanında elde ettiği 3 puanın mimarlarından olan Jeremain Lens, zorlu deplasmanda teknik direttör Dick Advocaat'ın zorla oynattığı bildirildi.
SANA İHTİYACIM VAR
Sakatlığı tam geçmeyen Hollandalı futbolcu maçtan önce hocasına "Maçı çıkartamam" dedi. Bunun üzerine Advocaat,"60 dakika oyna sonra seni çıkartacağım.Sana çok ihtiyacımvar" ifadesini kullandı. Bunun üzerine sahaya çıkan Lens 63. dakikada yerini Moussa Sow'a bıraktı. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı yaptıran isim olan Lens'in sakatlik yaşamadan maçı tamamlası ise Fenerbahçe'nin en önemli artılarından birisi oldu. Lens'in çok kritik Kardemir Karabük ve Manchester United maçlarında yine ilk 11'de ve 90'ar dakika oynaması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.