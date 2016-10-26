Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören ile katıldığı TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Demirören'in açıklamaları şöyle:



"KULÜPLERİMİZDE ALTYAPI HOCALARIMIZIN ÜCRETLERİNİ BİZ ÖDEYECEĞİZ"

Türk hakemlerinin iyiye gittiğini belirten Demirören, Cüneyt hocanın Türkiye'nin gururu olduğunu ifade etti. TFF Başkanı, senede Türkiye'de 93 bin futbol maçının oynandığını vurgulayarak hakem hatalarının normal olduğunu vurguladı.

Demirören, turnuvalara katılmanın başarılı olduğunu da dile getirerek, "Hepimizin özlediği milli takımı oluşturmak 4-5 sene sürer. Ondan sonra kademe kademe yukarıya çıkacağız. Bugün altyapı için senede 8-9 milyon euro para harcanması lazım kulüplerde. Bugün yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Kulüplerimizde altyapı hocalarımızın ücretlerini biz karşılayacağız" dedi.



"TARAFTAR SAYISINDA ARTIŞ VAR"

Passolig'ten dolayı taraftarın azalmadığını ifade eden Demirören, "Türkiye'de taraftar ortalaması 13 bin. 4 büyükleri çıkarırsak, 4 bin. Geçen seneye oranla taraftar sayısında %30'a yakın bir artış var. Halk arasında Passolig için 'fişleniyoruz' algısı oldu. Ne alakası var? Bankada hesap açsan da bilgileri veriyorsun" diye konuştu.



"FENERBAHÇE YARIŞIN İÇİNDE OLUR"

Yayın ihalesi için 6-7 firmanın başvurduğunu ve 600 milyon Dolar gelir beklediğini söyleyen Demirören, ligdeki takımların durumu için ise şöyle konuştu:



"Başakşehir iyi gidiyor. 3-4 haftayı da böyle devam ettirebilirse, götürebilir. Osmanlıspor Avrupa'da da oynuyor, o yüzden biraz yorgunluk var. Fenerbahçe'nin iyi kadrosu var, toparlanır. Yeni bir hoca geldi, muhakkak yarışın içerisinde olurlar diye düşünüyorum"

Demirören, milli maçların İstanbul'da oynanmayacağını da sözlerine ekledi.