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için kritik dönem ilk 15 gün

Aşil tendonu kopan özellikle ilk 15 gün hareket etmemesi konusunda uyarıldı

Caner Erkin için kritik dönem ilk 15 gün
Aşil tendonu koptuğu için apar topar ameliyat masasına yatan Beşiktaşlı Caner Erkin'e yakın dostlarından uyarı geldi. Bu kişiler ameliyat sonrası geçecek süreçte özellikle ilk 15 gün üzerinde duruyor.

ORHAN ÖRNEĞİ
Orhan Şam'dan örnek veren dostları, Orhan'ın ameliyat olduktan sonra kanepeden kalkarken aşil tendonunun yeniden koptuğunu ve bu nedenle bu duruma dikkat göstermesi konusunda uyarılar yaptı. Kamuoyunda Caner'in dönüşü için 6-7 aydan bahsedilirken doktoru Sarper Çetinkaya ise 4-5 ay üzerinden açıklamalar yaparken; Caner ise en kısa neyse o zaman sahalara döneceği müjdesi verdi.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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