Bursa Harun için düğmeye bastı

Bursaspor performansıyla büyük beğeni kazanan kaleci Harun Tekin'in sözleşmesini uzatmak istiyor. 2010 yılında Güngörenspor'dan Bursaspor'a transfer olan 27 yaşındaki kaleci Yeşil-Beyazlı kulüpten maç başı ücretleriyle birlikte yıllık 2 milyon TL kazanıyor. Bursaspor Yöretimi'nin devre arasında Harun'a yeni bir sözleşme yaparak transfer tekliflerinin önüne geçmeye hazırlandığı gelen bilgiler arasında.