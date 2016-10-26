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Bursa Harun için düğmeye bastı

Bursaspor, kaleci Harun’a yeni sözleşme yaptırmak için harekete geçti

Bursa Harun için düğmeye bastı
Bursaspor performansıyla büyük beğeni kazanan kaleci Harun Tekin'in sözleşmesini uzatmak istiyor. 2010 yılında Güngörenspor'dan Bursaspor'a transfer olan 27 yaşındaki kaleci Yeşil-Beyazlı kulüpten maç başı ücretleriyle birlikte yıllık 2 milyon TL kazanıyor. Bursaspor Yöretimi'nin devre arasında Harun'a yeni bir sözleşme yaparak transfer tekliflerinin önüne geçmeye hazırlandığı gelen bilgiler arasında.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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