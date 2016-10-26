Birkaç fırın ekmek yemeli!

G.SARAY eski yöneticisi Fatih Gökşen'den sert eleştiriler geldi. Gökşen, "Riekerink iyi bir insan olabilir ama Galatasaray'ı çalıştırabilmesi için birkaç fırın ekmek yemesi gerekiyor. Sigthorsson diye bir oyuncu aldık. 2 milyon Euro maliyeti var ama hiç oynamadı. Hemen iade edilmeli" dedi.