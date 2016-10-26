Aslan’dan Dersim’e gol dersi

Galatasaray kupada farka koştu... Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde 3. Lig ekibi Dersimspor'u 5-1 yenerek gruplara kaldı. Cimbom, maçın başından itibaren rakibini baskı altına aldı. İdman havasında oynayan Aslan, ilk golü 24. dakikada buldu. Yasin'in çevirdiği topla altıpas önünde uygun durumda buluşan Lukas Podolski, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 35'de ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Podolski, sol ayağıyla çok sert bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak, kaleci Barış Başkan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-0. 40'ta Yasin Öztekin'in ceza sahası içi sol köşede ortaladığı topa hiçbir oyuncu dokunamazken, meşin yuvarlak uzak direk dibinden filelere gitti: 3-0.



KORAY KURT'TAN MUHTEŞEM AŞIRTMA

60'ta Serdar Aziz topu kafayla Podolski'nin önüne indirdi. Poldi'nin bekletmeden sol ayağıyla çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 4-0. 85'de Dersim'li Koray Kurt, ceza sahası içine girdikten sonra topu kaleci Cenk'in üzerinden aşırtarak farkı 3'e indiren golü kaydetti: 4-1. Galatasaray 4'le yetinmedi. 90+2'de ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hamit Altıntop, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Barış Başkan'ın altından filelerle buluşturdu: 5-1