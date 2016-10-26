Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Gaziantepspor, Trabzon temsilcisi Düzyurtspor'u 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırmayı başardı.
ANTEP NEFİZ BAŞLADI!
3. dakikada Emre Nefiz, rakiplerini çalımladıktan sonra ceza sahasına girdi. Sert şutunu kaleci Kemal yumruklayarak önleyebildi. 23'te Gaziantepli Alpay'ın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Musa kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 89'da Düzyurtspor'dan Taşkın sinirlerine hakim olamadı ve rakibine yaptığı sert faul sonrasında ikinci sarı karttan oyundan atıldı. AMED Sportif, Keçiörengücü'nü 2-1'le geçerek gruplara kaldı.
Antep fazla sıkmadı!
Türkiye Kupası’nda Gaziantep, 3. Lig ekibi Düzyurtspor’u 23. dakikada Musa’nın attığı golle yenerek adını gruplara yazdırdı. Düzyurt’ta Taşkın 89’da kırmızı kartla atıldı...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Gaziantepspor, Trabzon temsilcisi Düzyurtspor'u 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırmayı başardı.
Etiketler: Gaziantepspor
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Gazete
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