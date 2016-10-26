Antep fazla sıkmadı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Gaziantepspor, Trabzon temsilcisi Düzyurtspor'u 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırmayı başardı.



ANTEP NEFİZ BAŞLADI!

3. dakikada Emre Nefiz, rakiplerini çalımladıktan sonra ceza sahasına girdi. Sert şutunu kaleci Kemal yumruklayarak önleyebildi. 23'te Gaziantepli Alpay'ın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Musa kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 89'da Düzyurtspor'dan Taşkın sinirlerine hakim olamadı ve rakibine yaptığı sert faul sonrasında ikinci sarı karttan oyundan atıldı. AMED Sportif, Keçiörengücü'nü 2-1'le geçerek gruplara kaldı.