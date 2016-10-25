Yönetim Carole’a imza attıracak

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İstikrarlı performansıyla taraftarın sevgilisi olan Lionel Carole için yönetim harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, 3 yıl daha sözleşmesi olan Carole ile masaya oturacak.
İKİ YIL DAHA!
Alınan bilgilere göre Fransız sol beke iki yıl daha imza attırılmak hedefleniyor. Görüşmelerin ara transfer döneminde başlayacağı ifade ediliyor.
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