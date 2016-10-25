Yıldırım çıldırdı

Emenike’nin golü sonrası Konyasporlu taraftarlar yabancı maddeelr attı. Aziz Yıldırım bu olay karşısında çılgına dönerek tepki gösterdi. Ancak evsahibi takım taraftarlraı bu kez Aziz Yıldırım’ın üzerine yürüdü
Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tribünlerde gerginlik yaşandı. Fenerbahçe'nin EmmanuelEmenike'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçmesinin ardından tribünlerde gerilim yaşandı. KonyasporlutaraftarlarEmenike'nin penaltı golünden sonra sahaya yabancı maddeler attı. Bu sırada tribünde yöneticilerle birlikte maçı izleyen Başkan Aziz Yıldırım bu duruma büyük bir tepki gösterdi.
GÜVENLİK ARAYA GİRDİ Konyasporlu bir grup taraftar yedekler ve U21 Takımı oyuncuları ile maçı izleyen Yıldırım ve yöneticilerin üzerine yürümeye kalkıştı. Bunun üzerine güvenlik güçleri olayın olduğu yere yönelerek öfkeli taraftarları uzaklaştırdı. Bu gelişmeler yaşanırken Aziz Yıldırım ve yöneticiler de her hangi bir taşkınlık olmasın diye çembere alındı.
TRİBÜNLER FENA KARIŞTI Konyasporlu taraftarlar Emenike'nin golü sonrasında sahaya yabancı maddeler atınca olaylar patlak verdi. AzizYıldırım'ın Konyasporlu taraftarlara tepki göstermesi üzerine evsahibi taraftarlar Başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Mahmut Uslu'nun üzerine yürümeye kalkıştı. Ancak güvenlik araya girerek olayları önlemeyi başardı.
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