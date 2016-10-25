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Sonuna kadar Yanal’la devam

Başkanı Muharrem Usta “Ersun Yanal’la sonuna kadar devam edeceğiz” diye konuştu...

Sonuna kadar Yanal’la devam
Başkanı Muharrem Usta, Ersun Yanal'a bir kez daha sahip çıktı. Usta, Yanal'a sadece Galatasaray galibiyeti sonrası destek vermediklerini ifade ederek, "Takımın istediği sonuçları almadığı dönemde de hocamızı gönderme gibi bir düşüncemiz olmadı. Ersun Yanal'a biz başından itibaren güvendik. Onun ne kadar değerli bir hoca olduğunu biliyorduk. Düşüncelerimiz de haklı olduğumuz zamanla daha da net biçimde ortaya çıkacak. Trabzonspor'da bundan sonra istikrar önemli. Bu istikrarın bozulmaması için Ersun hoca ile yola devak edeceğiz. Ona güvenimiz tam. Hocamızın bu takıma çok şeyler vereceğine inanıyorum. Gün geçtikçe çok daha iyi bir düzeye geleceğimize eminim" diye konuştu.

AKYAZI'DA NİCE TARİHLER YAZILACAK
BU arada Usta, Akyazı Stadı'nı da ziyaret ederek bilgi aldı. Akyazı Stadı için 'Artık oldu oluyor' yorumunda bulunan Usta, "Karşıdaki direkler söküldü ve bir güzellik ortaya çıktı. Bordo mavi altında, Trabzonspor'un beyaz yazısı bence stadyumda müthiş ahenk oluşturdu. Renkler çok güzel. Burada nice tarihler yazılacak. Burası Trabzonspor'un nice zaferlerine, dirilişine ve varoluşuna ev sahipliği yapacak" dedi.
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