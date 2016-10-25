Sonuna kadar Yanal’la devam

Trabzonspor BaşkanıMuharrem Usta, ErsunYanal'a bir kez daha sahipçıktı. Usta, Yanal'a sadece Galatasaraygalibiyeti sonrası destekvermediklerini ifade ederek, "Takımınistediği sonuçları almadığı dönemdede hocamızı gönderme gibibir düşüncemiz olmadı. Ersun Yanal'abiz başından itibaren güvendik.Onun ne kadar değerli bir hocaolduğunu biliyorduk. Düşüncelerimizde haklı olduğumuz zamanladaha da net biçimde ortaya çıkacak.Trabzonspor'da bundansonra istikrar önemli. Bu istikrarınbozulmaması için Ersun hoca ileyola devak edeceğiz. Ona güvenimiztam. Hocamızın bu takıma çokşeyler vereceğine inanıyorum. Güngeçtikçe çok daha iyi bir düzeye geleceğimizeeminim" diye konuştu.
AKYAZI'DA NİCE TARİHLER YAZILACAK BU arada Usta, Akyazı Stadı'nı da ziyaret ederek bilgi aldı. AkyazıStadı için 'Artık oldu oluyor' yorumunda bulunan Usta, "Karşıdaki direkler söküldü ve bir güzellik ortaya çıktı. Bordo mavi altında, Trabzonspor'un beyaz yazısı bence stadyumda müthiş ahenk oluşturdu. Renkler çok güzel. Burada nice tarihler yazılacak. Burası Trabzonspor'un nice zaferlerine, dirilişine ve varoluşuna ev sahipliği yapacak" dedi.
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