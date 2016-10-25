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’in sol bek için planı hazır

’in yokluğunda onun yerinde Adriano oynayacak. Atiba, Tosic ve Beck de diğer alternatifler

Şenol Güneş’in sol bek için planı hazır
Kartal' da 'in sakatlanmasının ardından sol bek için planlarını belirledi. Caner'in yerine bu mevkide Adriano'nun forma giymesi kesin. Eğer Brezilyalı futbolcu sakatlanır ya da cezalı duruma düşerse bu kez sol bek için 3 aday gündeme gelecek. Birinci alternatifin Tosic'in sol beke kaydırılmasının olduğu öğrenildi. Bu takdirde Marcelo ile Rhodolfo stoperde görev yapacak. Güneş'in solda Atiba ve Beck'i de düşündüğü belirlendi.

GENÇLERBİRLİĞİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Beşiktaş G.Birliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular pas ve şut çalışması yaptı.
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