Sakatlar için seferberlik

F.Bahçe Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu sakatlarla ilgili açıklama yaptı. Van der Wiel'in takımla birlikte olacağını söyleyen Kunduracıoğlu, "Onda bir sıkıntı kalmadı. Ozan'ın biraz zamana ihtiyacı var. Ciddi bir yaralanma geçirdi milli takımda. Fernandao önümüzdeki haftadan itibaren takımda olacaktır" diye konuştu.