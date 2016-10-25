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Sakatlar için seferberlik

F.Bahçe Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu, sakatlıkları bulunan Van der Wiel, Ozan Tufan ve Jose Fernandao için açıklamalarda bulundu.

Sakatlar için seferberlik
F.Bahçe Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu sakatlarla ilgili açıklama yaptı. Van der Wiel'in takımla birlikte olacağını söyleyen Kunduracıoğlu, "Onda bir sıkıntı kalmadı. Ozan'ın biraz zamana ihtiyacı var. Ciddi bir yaralanma geçirdi milli takımda. Fernandao önümüzdeki haftadan itibaren takımda olacaktır" diye konuştu.
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