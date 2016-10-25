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Riva&Florya onaylandı ler fırladı

Yönetimin genel kuruldan aldığı onayın ardından cuma gününü 330,6 TL’den tamamlayan leri, haftaya %19,9 artışla başladı

Riva&Florya onaylandı hisseler fırladı
Galatasaray Kulübü'nün cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda Dursun Özbek yönetiminin, Riva ve Florya arazilerinin geliştirilmesine yönelik projelerle ilgili yetki alması, fiyatının haftaya sert yükselişle başlamasını sağladı.

BİR GÜNDE 65 MİLYON LİRA
Cuma gününü 33,06 TL'den tamamlayan Galatasaray hisselerinin fiyatı, yeni haftaya yüzde 19,9 artışla 39,66 TL'den başladı. Süper Lig'de alınan Trabzonspor yenilgisinden etkilenmeyen Galatasaray hisseleri, yatırımcısına ekim ayında yüzde 12, yıl başından bu yana ise yüzde 105 kazandırdı. 'ın toplam piyasa değeri Florya ve Riva projelerine ilişkin beklentilerle bir günde 65 milyon lira artarken, geçen yıl sonuna göre ise yaklaşık 400 milyon lira yükseldiği hesaplandı.
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