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Riekerink’in zor kararı

Fizik kalitesi takımın gerisinde kalan iki yıldızı Adana maçında bir arada oynatmayı düşünmeyen Riekerink henüz ‘kurban’ı seçemedi!

Riekerink’in zor kararı
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Trabzonspor karşısında yaşanan yenilginin nedenlerini araştırıyor... Maç görüntülerini tekrar tekrar izleyen Hollandalı hocanın, Wesley Sneijder ve Lukas Podolski'nin kötü performansı üzerinde durduğu öğrenildi. Riekerink'in iki yıldızın fizik kalitesinin arkadaşlarından düşük kalması nedeniyle takımın direncinin geriye gittiğini düşündüğü belirlendi. Başarılı teknik adam bu nedenle hafta sonu deplasmanda oynanacak Adanaspor maçında Sneijder ve Podolski'den birisini kulübeye göndermeyi planlıyor. Fakat Riekerink kimin keseceğine henüz karar veremedi.

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ALINAN bilgilere göre Sneijder yedek kalma konusunda Podolski'nin bir adım önünde gözüküyor... Podolski'nin gol şansının çok yüksek olması, Sneijder'in de sakatlıktan çıkması nedeniyle Riekerink'in tercihini bu yönde kullanabileceği öğrenildi. Hollandalı hocanın Sneijder'den boşalan yere De Jong'u monte ederek takımın fizik ve mücadele gücünü artırmayı planladığı da ifade ediliyor.

FORMA SIRASI BU KEZ SENDE LINNES!
'da sağ bek arayışı sürüyor. Sezona Linnes'le başlaşan Sarı-Kırmızılılar'da ardından bayrağı Sabri devralmış fakat tecrübeli oyuncu performansıyla sınıfta kalmıştı. Bunun üzerine Trabzon önünde 11'de yer alan Cavanda da bekleneni veremeyince gözler yeniden Linnes'e çevrildi.
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