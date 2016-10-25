Riekerink’in zor kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Trabzonspor karşısında yaşanan yenilginin nedenlerini araştırıyor... Maç görüntülerini tekrar tekrar izleyen Hollandalı hocanın, Wesley Sneijder veLukas Podolski'nin kötü performansı üzerinde durduğu öğrenildi. Riekerink'in iki yıldızın fizik kalitesinin arkadaşlarından düşük kalması nedeniyle takımın direncinin geriye gittiğini düşündüğü belirlendi. Başarılı teknik adam bu nedenle hafta sonu deplasmanda oynanacak Adanaspor maçında Sneijder ve Podolski'den birisini kulübeye göndermeyi planlıyor. Fakat Riekerink kimin keseceğine henüz karar veremedi.
3 ÖN LİBERO SAHADA OLABİLİR ALINAN bilgilere göre Sneijderyedek kalma konusunda Podolski'ninbir adım önünde gözüküyor...Podolski'nin gol şansınınçok yüksek olması, Sneijder'in desakatlıktan çıkması nedeniyle Riekerink'intercihini bu yönde kullanabileceğiöğrenildi.Hollandalı hocanınSneijder'den boşalan yereDe Jong'u monte ederektakımın fizik ve mücadelegücünü artırmayı planladığıda ifade ediliyor.
FORMA SIRASIBU KEZ SENDELINNES! Galatasaray'da sağ bek arayışı sürüyor. Sezona Linnes'le başlaşan Sarı-Kırmızılılar'da ardından bayrağı Sabri devralmış fakat tecrübeli oyuncu performansıyla sınıfta kalmıştı. Bunun üzerine Trabzon önünde 11'de yer alan Cavanda da bekleneni veremeyince gözler yeniden Linnes'e çevrildi.
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