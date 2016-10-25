Medipol Başakşehir devleri solladı

Ligde 8. haftayı averajla zirvede kapatan Başakşehir, defanstaki başarısıyla da Avrupa'nın devlerini geride bıraktı. Turuncu-Lacivertliler Avrupa'nın 5 önemli liginde liderlere bakıldığında B.Münih ile zirvede yer aldı.



JUVENTUS 3'ÜNCÜ SIRADA

Bu sezon oynadığı 8 karşılaşmanın 5'inde kalesini gole kapatan ve sadece 4 gol yiyen Başakşehir maç başına 0,5'lik ortalamayı yakalamış durumda. Başakşehir ve B.Münih'i Serie A lideri Juventus takip ediyor. Torino ekibi 9 karşılaşmada 6 gol yedi.