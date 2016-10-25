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Medipol devleri solladı

Süper Lig’in lideri savunmadaki başarısıyla, Bayern Münih ile birlikte zirvede yer aldı

Medipol Başakşehir devleri solladı
Ligde 8. haftayı averajla zirvede kapatan Başakşehir, defanstaki başarısıyla da Avrupa'nın devlerini geride bıraktı. Turuncu-Lacivertliler Avrupa'nın 5 önemli liginde liderlere bakıldığında B.Münih ile zirvede yer aldı.

JUVENTUS 3'ÜNCÜ SIRADA
Bu sezon oynadığı 8 karşılaşmanın 5'inde kalesini gole kapatan ve sadece 4 gol yiyen Başakşehir maç başına 0,5'lik ortalamayı yakalamış durumda. Başakşehir ve B.Münih'i Serie A lideri Juventus takip ediyor. Torino ekibi 9 karşılaşmada 6 gol yedi.
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