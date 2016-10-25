  1. 15 Temmuz Şehitleri unutulmadı
  2. 3 puanı savaşarak almayı bildik

Konya’da çok önemli bir galibiyet aldık

F.Bahçe Teknik Direktörü , “Konya’da çok önemli bir galibiyet aldık. İstediğimiz bir oyun değildi ama 3 puandan dolayı mutluyuz” dedi.

Konya’da çok önemli bir galibiyet aldık
Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma sonrası Advocaat önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "İlk yarı fena değildik. Oyunu kontrol eden bizdik. Çok sayıda pozisyonumuz yoktu. Ancak önemli olan 3 puandı" dedi. İstedikleri oyunu oynayamadıklarını vurgulayan Hollandalı hoca, "Manchester United maçı sonrası kazanmamız önemliydi" dedi.

HERKES ÇABA GÖSTERDİ
Herkesin çok çaba gösterdiğini ifade eden Advocaat, "Galibiyete ihtiyacımız vardı ve bunu başardık. Artık Karabük maçını düşünmeye başlayacağız" diye konuştu.

SINIRDAKi TOPAL KART GÖRMEDi
F.BAHÇE' de Mehmet Topal Konyaspor ile oynanan maç öncesinde sarı kartta ceza sınırında bulunuyordu. Maçtan önce tarafından uyarılan M.Topal kart görmedi. Böylece yıldız oyuncu Karabük karşısında forma giyebilecek.
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