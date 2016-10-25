Konya’da çok önemli bir galibiyet aldık

Konyaspor ile Fenerbahçearasında oynanan karşılaşmasonrası Advocaatönemli bir galibiyet aldıklarınısöyledi. Tecrübeli hoca,"İlk yarı fena değildik. Oyunukontrol eden bizdik. Çok sayıdapozisyonumuz yoktu. Ancakönemli olan 3 puandı" dedi. İstediklerioyunu oynayamadıklarınıvurgulayan Hollandalı hoca, "ManchesterUnited maçı sonrası kazanmamızönemliydi" dedi.
HERKES ÇABA GÖSTERDİ
Herkesin çok çaba gösterdiğini ifade eden Advocaat, "Galibiyete ihtiyacımız vardı ve bunu başardık. Artık Karabük maçını düşünmeye başlayacağız" diye konuştu.
SINIRDAKi TOPALKART GÖRMEDi F.BAHÇE' de Mehmet Topal Konyaspor ile oynanan maç öncesinde sarı kartta ceza sınırında bulunuyordu. Maçtan önce Advocaat tarafından uyarılan M.Topal kart görmedi. Böylece yıldız oyuncu Karabük karşısında forma giyebilecek.
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