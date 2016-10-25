Fener Lens'le net görüyor

Fener en sonunda güldü... Çok kötü bir dönemden geçen, perşembe günü M.United'tan 4 gol yiyen Sarı-Lacivertliler, zorlu Konya deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı. Maçı 1-0 kazanan Kanarya 5. sıraya yükseldi... 22. dakikada Jonsson'un pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Douglas'ın gelişine şutunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan güçlükle çeldi. 24. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Şener'in kullandığı taç atışında, ceza alanında topla buluşan Lens, Abdülkerim Bardakçı'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Emenike ağlara yolladı: 0-1.
VAN PERSIE'NİN ŞUTU DİREKTE PATLADI 51. dakikada Emenike, Serkan'ın elinden kaçırdığı topu boş kaleye göndirdi. Fakat top az farkla dışarı çıktı. 57'de İsmail'in kornerinde arka direkte Van Persie'nin şutu direkte patladı. Hollandalı yıldız üst üste iki kez daha topa kafayla vurdu ama bu kez de kaleci Serkan gole izin vermedi. Kalan dakikalarda skor değişmedi.
18 MAÇLIK SERİ SON BULDU Fenerbahçe dün Konyaspor deplasmanında tek golle kazanırken, güçlü rakibinin sahasındaki 18 maçlık yenilmezlik serisine de son vermeyi başardı. Sarı-Lacivertliler geçen sezon rakibine Konya'da yenilmekten kurtulamamıştı.
KANARYA İLK KEZKALEYİ KAPATTI
Bu sezon savunmada önemli sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, Konya deplasmanında bir ilki yaşadı. Sarı-Lacivertliler ilk kez bir lig maçını gol yemeden tamamlamayı başardı. Son haftaların tartışılan ismi olan Simon Kjaer de bu kez performansıyla tam not aldı.
KANATTA İSMAİL SURPRİZİ Fenerbahçe Teknik direktör Dick Advocaat, Konyaspor karşısında ManchesterUnited deplasmanındaki 11'de 2 değişiklik yaptı. Neustadter'i kulübeye gönderip Emenike'ye şans veren Hollandalı hoca, Hasan Ali'nin önünde ise İsmailKöybaşı'nı oynattı. Buna karşın Volkan Şen, Aatif, Sow ve Alper ise mücadeleye kulübede başladı.
KONYASPOR'DANPENALTI İSYANI Maçın en çok tartışılan pozisyonlarından birisi 71. dakikada yaşandı. Skubic'in ortasında Skrtel topa koluyla müdahele etti. Bülent Yıldırım 'devam' derken, Konya cephesi uzun süre penaltı itirazı yaptı.
SALİH 4 HAFTA SONRAKADROYA GİRDİ Advocaat'ın gelişinin ardından forma bulamayan SalihUçan 4 hafta sonra kadroya girdi. Genç yıldız son alarak Bursa maçında 18'deydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.