F.Bahçe'den devre arası bombası

Ara transfer döneminde orta saha hattına transfer yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe, Chelsea'nin yıldız futbolcusu Cesc Fabregas'ı gündemine aldı.
#Sayfa#
Goal.com İngiltere muhabirinin ulaştığı bilgilere göre; sezona sıkıntılı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ara transfer döneminde yapacağı flaş bir transferle üzerindeki baskıları azaltmak istiyor.
#Sayfa#
Bu doğrultuda harekete geçen ve Chelsea'den ayrılması beklenen Fabregas'ın durumunu yakın takip altına alan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde İngiliz kulübünün kapısını satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifiyle çalmaya hazırlanıyor.
#Sayfa#
Fenerbahçe'nin bu transferdeki en ciddi rakibi ise bir süredir oyuncuyla yakından ilgilenen İtalyan devi Milan.
#Sayfa#
Chelsea'nin hocası Conte, Kante ve Matic'in gölgesinde kalan Fabregas'ın çalışmalarından memnun olduğunu ve oyuncusunun satılık olmadığını dile getirse de, yıldız futbolcunun düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği biliniyor.
#Sayfa#
29 yaşındaki Fabregas, bu sezon Chelsea forması altında şu ana kadar sadece üçü ilk 11'de olmak üzere altı maçta görev aldı ve iki gol atıp iki de asist yaptı.
#Sayfa#
2011 yılında Arsenal'den 34 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer olan İspanyol futbolcu, 2014 yılında 33 milyon Euro bedelle yeniden Ada'nın yolunu tutup, bir diğer Londra ekibi Chelsea'yle sözleşme imzalamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.