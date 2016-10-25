Eskişehir’e ağır fatura

Göztepe- Eskişehirspor maçında konuk Kırmızı Şimşekler'in sahadan çekilmesi üzerine gözler PFDK'ya çevrildi. Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesinin 1. fıkrasına göre Eskişehirspor'a hükmen yenilgiyle birlikte 3 puanın silinme cezasının verilme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Bugün yapılacak sevkin ardından kararın perşembe günü açıklanması bekleniyor. 2012-13 yılında da Gebze, Aydınspor önünde sahadan çekilmiş ve 24. madde uygulanmıştı.