  1. 'Dersim'iz Türkiye Kupası!
  2. Sonuna kadar Yanal’la devam

Eskişehir’e ağır fatura

Göztepe önünde sahadan çekilen Eskişehir’e hükmen yenilgi ve 3 puan silinme cezası verilme ihtimali yüksek

Eskişehir’e ağır fatura
Göztepe- Eskişehirspor maçında konuk Kırmızı Şimşekler'in sahadan çekilmesi üzerine gözler PFDK'ya çevrildi. Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesinin 1. fıkrasına göre Eskişehirspor'a hükmen yenilgiyle birlikte 3 puanın silinme cezasının verilme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Bugün yapılacak sevkin ardından kararın perşembe günü açıklanması bekleniyor. 2012-13 yılında da Gebze, Aydınspor önünde sahadan çekilmiş ve 24. madde uygulanmıştı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar