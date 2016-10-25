En büyük heyecan start alıyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2016-2017 sezonu, bu gece sabaha karşı oynanacak Cleveland Cavaliers- New York Knicks, Portland Trail Blazers-Utah Jazz ve Golden State Warriors-San Antonio Spurs maçlarıyla başlıyor. Son şampiyon Claveland Cavaliers'ın yanı sıra kadrosuna Kevin Durant'ı katan Stephen Curry ve Klay Thompson'lı Golden State Warriors en büyük favori olarak gösteriliyor.