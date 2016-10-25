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'Dersim'iz Türkiye Kupası!

’nda 3. tur heyecanı bugün oynanacak 9 maçla başlayacak. Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 3. Lig ekibi Dersim ile Arena’da karşılaşacak... 21.00’deki naklen maç A Spor’da.

Dersimiz Türkiye Kupası!
Türk futbolunun en köklü organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tam gaz sürüyor... Çok büyük bir heyecana sahne olan Türkiye Kupası'nda 3. tur maratonu bugün oynanacak 9 maçta start alacak.

GÖZLER ARENA'DA
Günün en çok dikkat çeken mücadelesi İstanbul'da yaşanacak... Ziraat Türkiye Kupası'nı 3 yıldır üst üste müzesine götüren Galatasaray, 3. Lig'de mücadele eden Dersimspor'u TT Arena'da konuk edecek. 21.00'de başlayacak maçı A Spor yayınlayacak.

ÖNEMLİ MAÇLAR VAR
Diğer Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği saat 12.00'de Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantepspor ise Düzyurtspor'u 17.15'te konuk edecek.

KAZANANLAR GRUPLARA
Çaykur Rizespor da 19.00'da Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek. Maçları kazanan takımlar grup aşamasına katılacak.
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