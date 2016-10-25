'Dersim'iz Türkiye Kupası!

Türk futbolunun en köklü organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tam gaz sürüyor... Çok büyük bir heyecana sahne olan TürkiyeKupası'nda 3. tur maratonu bugün oynanacak 9 maçta start alacak.
GÖZLER ARENA'DA
Günün en çok dikkat çeken mücadelesi İstanbul'da yaşanacak... ZiraatTürkiye Kupası'nı 3 yıldır üst üste müzesine götüren Galatasaray, 3.Lig'de mücadele eden Dersimspor'u TT Arena'da konuk edecek. 21.00'de başlayacak maçı A Spor yayınlayacak.
ÖNEMLİ MAÇLAR VAR
Diğer Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliğisaat 12.00'de Pendiksporile karşı karşıya gelecek. Gaziantepsporise Düzyurtspor'u17.15'te konuk edecek.
KAZANANLAR GRUPLARA Çaykur Rizespor da 19.00'da Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek. Maçları kazanan takımlar grup aşamasına katılacak.
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