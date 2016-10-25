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Caner ömür boyu 'ta

, sezon sonuna kadar kiralık oynayan Caner’i sakatlanmasına rağmen bırakmayacak... Uzun bir sözleşme yapacak

Caner ömür boyu Beşiktaşta
Antalyaspor maçında aşil tendonu kopan Caner Erkin, pazar gecesi sabaha karşı Fulya Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat oldu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ameliyattan çıkana kadar yıldız futbolcuyu hastanede bekledi. Sabah da yıldız futbolcuyu kendine geldikten sonra ziyaret eden Fikret Orman, "Kısa zamanda aramıza döneceksin. Allah tedavisi olan hastalıklar versin ve kimseyi çaresiz bırakmasın. Bunlar tedavisi olan şeyler" dedi. Fikret Orman yönetici arkadaşlarına da Caner'in bonservisini almak için devre arasında İnter'le görüşeceğini söyledi. Beşiktaş Yönetimi, Caner'le ömür boyu sözleşme imzalamak istiyor. İnter'in de Beşiktaş'a her türlü kolaylığı sağlaması bekleniyor.

4-5 AY SONRA KOŞULARA BAŞLAYABİLİR
Beşiktaş kulüp doktoru Sarper Çetinkaya, 6 ay sahalardan uzak kalacak Caner'in, 4-5 ay sonra koşulara başlayabileceğini söyledi. Çetinkaya, "Ameliyatı gayet başarılı geçti. Şu an iyi durumda. Başta morali bozuldu, talihsizlik nedeniyle isyanları vardı. Aşil tendonu kopukluğu 5-6 aya varabilen bir süreç. Önemli olan sonu iyi olsun. Biz eski Caner'i en kısa zamanda sahalarda dönmek istiyoruz. Ayağında bir cihaz var ve 2 ay onunla yürüyecek. Caner kuvvetli, bir oyuncu" diye konuştu.

GÜNEŞ: HEPİMİZ ÜZÜLDÜK
Öğleden sonra hastaneye giden Teknik Direktör Şenol Güneş "Hem kendisi, hem de biz tüm camiası çok üzgünüz. Allah şifa versin. Şu an itibariyle iyi durumda. Morali de iyi. Biraz zamana, sabıra ihtiyacı var" dedi.
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