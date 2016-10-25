Antalyaspor maçında aşil tendonu kopan CanerErkin, pazar gecesi sabaha karşı Fulya Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat oldu. BeşiktaşBaşkanı Fikret Orman ameliyattan çıkana kadar yıldız futbolcuyu hastanede bekledi. Sabah da yıldız futbolcuyu kendine geldikten sonra ziyaret eden Fikret Orman, "Kısa zamanda aramıza döneceksin. Allah tedavisi olan hastalıklarversin ve kimseyi çaresiz bırakmasın.Bunlar tedavisi olan şeyler" dedi. Fikret Orman yönetici arkadaşlarına da Caner'in bonservisini almak için devre arasında İnter'le görüşeceğini söyledi. BeşiktaşYönetimi, Caner'le ömür boyu sözleşme imzalamak istiyor. İnter'in de Beşiktaş'a her türlü kolaylığı sağlaması bekleniyor.
4-5 AY SONRA KOŞULARA BAŞLAYABİLİR Beşiktaş kulüp doktoru Sarper Çetinkaya, 6 ay sahalardan uzak kalacak Caner'in, 4-5 ay sonra koşulara başlayabileceğini söyledi. Çetinkaya, "Ameliyatı gayet başarılı geçti. Şu an iyi durumda. Başta morali bozuldu, talihsizlik nedeniyle isyanları vardı. Aşil tendonu kopukluğu 5-6 aya varabilen bir süreç. Önemli olan sonu iyi olsun. Biz eski Caner'i en kısa zamanda sahalarda dönmek istiyoruz. Ayağında bir cihaz var ve 2 ay onunla yürüyecek. Caner kuvvetli, bir oyuncu" diye konuştu.
GÜNEŞ:HEPİMİZÜZÜLDÜK Öğledensonra hastaneyegiden TeknikDirektör ŞenolGüneş "Hem kendisi,hem de biztüm Beşiktaş camiasıçok üzgünüz.Allah şifaversin. Şu an itibariyleiyi durumda.Morali de iyi. Birazzamana, sabıra ihtiyacıvar" dedi.
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