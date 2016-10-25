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Artık ismi Metin Oktay

Artık ismi Metin Oktay
Altınordu Kulübü'nün Torbalı'daki tesislerine "Taçsız Kral" lakabıyla bilinen Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz ismi Metin Oktay'ın ismi verildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Çok mutluyum. Türk futboluna hayırlı olsun. Metin Oktay bir efsanedir" diye konuştu.
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