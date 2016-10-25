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A.Efes’in konuğu son şampiyon

Lacivert-Beyazlılar, CSKA Moskova’yı konuk edecek. Darüşşafaka ise U.Kazan deplasmanına çıkacak

A.Efes’in konuğu son şampiyon
Basketbolda bugün 5 Türk takımı parkeye çıkacak. Euroleague'de Anadolu Efes 3. maçında son şampiyon CSKA Moskova'yı konuk edecek. Zorlu mücadele 21.00'de başlayacak. Darüşşafaka Doğuş da 19.00'da Unics Kazan ile Rusya'da karşılaşacak.

KAF-KAF ÇİZME SINAVINDA
Ülkemizi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Pınar Karşıyaka ise B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalyan ekibi Umana Reyer Venezia ile saat 21.30'da mücadele edecek. C Grubu'nda yer alan Muratbey Uşak Sportif de saat 19.00'da PAOK ile Yunanistan'da kozlarını paylaşacak. FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden Demir İnşaat Büyükçekmece ise Rusya'da BC Enisey'in karşısına çıkacak. Zorlu maç 15.10'da başlayacak.
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