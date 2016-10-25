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ABD’de en büyük

ABD Grand Prix’ini AMG Petronas’ın Britinyalı pilodu Hamilton önde

ABD’de en büyük Lewis Hamilton
Formula 1 ABD Grand Prix'ini Mercedes AMG Petronas'ın Britanyalı pilodu Lewis Hamilton kazandı. Hamilton kariyerindeki 50. yarış zaferiyle birlikte bu sezonki birinciliğine elde etmiş oldu. Lewis Hamilton bu zaferiyle sezonun bitimine 3 yarış kala şampiyona lideri takım arkadaşı Rosberg'le arasındaki farkı 26'ya indirdi.
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