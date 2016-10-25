ABD’de en büyük Lewis Hamilton

Formula 1 ABD Grand Prix'ini Mercedes AMG Petronas'ın Britanyalı pilodu Lewis Hamilton kazandı. Hamilton kariyerindeki 50. yarış zaferiyle birlikte bu sezonki birinciliğine elde etmiş oldu. Lewis Hamilton bu zaferiyle sezonun bitimine 3 yarış kala şampiyona lideri takım arkadaşı Rosberg'le arasındaki farkı 26'ya indirdi.