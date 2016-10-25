3 puanı savaşarak almayı bildik

Fenerbahçe' nin başarılı oyuncusu Lens maçtan sonra galibiyeti savaşmaya bağladı. Başarılı oyuncu, "Çok mutluyuz. bizim için zor bir karşılaşma oldu. Son 10 dakika zorlanmamıza rağmen kazanmayı bildik" diye konuştu.
90 DAKİKA ZOR Lens 90 dakika oynamaya hazır olmadığını söyleyerek, "20. dakikadan sonra bacaklarımda bunu hissetmeye başladım. Yerime giren Moussa defansif anlamda çok iyiydi" diye konuştu.
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