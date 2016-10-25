  1. Konya’da çok önemli bir galibiyet aldık
  2. İlk kongrede adayım

3 puanı savaşarak almayı bildik

, “Konya önünde 3 puanı savaşarak almayı bildik. Çok mutluyuz” dedi

3 puanı savaşarak almayı bildik
Fenerbahçe' nin başarılı oyuncusu Lens maçtan sonra galibiyeti savaşmaya bağladı. Başarılı oyuncu, "Çok mutluyuz. bizim için zor bir karşılaşma oldu. Son 10 dakika zorlanmamıza rağmen kazanmayı bildik" diye konuştu.

90 DAKİKA ZOR
90 dakika oynamaya hazır olmadığını söyleyerek, "20. dakikadan sonra bacaklarımda bunu hissetmeye başladım. Yerime giren Moussa defansif anlamda çok iyiydi" diye konuştu.
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