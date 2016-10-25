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200 usta golfçü nefesleri kesti

Bu yıl 2’nci kez yapılan Turkce ll Platinum Golf Challenge, 200 golfçünün katılımıyla sona erdi

200 usta golfçü nefesleri kesti
Turkcell Platinum'un golf sporuna verdiği destek sürüyor. Bu yıl 2'nci kez yapılan Turkcell Platinum Golf Challenge, 200 golfçünün katılımıyla sona erdi. İstanbul'daki Kemer Country Golf Kulübü'nde gerçekleşen şampiyonaya Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay ve eşi Meltem Oktay, Erdem Kıramer, Erhan Kamışlı, Beyhan Benardete, Ahmet Özyazıcı gibi isimler de katıldı.
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