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unutulmadı

15 Temmuz Şehitleri unutulmadı
Maç öncesinde Konyasporlu futbolcular ısınmak için sahaya üzerinde, "15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz" yazılı tişörtle çıktı. Bu anlamlı davranış nedeniyle tribünler Konyasporlu futbolcuları alkışladı.
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