Yıldırım protesto

Ligin en zor deplasmanlarından Konya'ya giden Fenerbahçe kafilesi, havaalınında 50 kadar taraftarının tezahüratlarıyla karşılandı.
ÇİFTLİK DEĞİL!
Konya havalimanında Fenerbahçe'yi bekleyen sarı lacivertli taraftarlar, özellikle Başkan Aziz Yıldırım'a tepki gösteren tezahüratlar yaptı. Bir grup taraftar "Fenerbahçe babanın çiftliği değil" tezahüratlarıyla Aziz Yıldırım'ı protesto etti. Taraftarlar, Yıldırım ve yönetimiistifaya davet etti. Otobüse binen başkan Yıldırım, taraftarların buprotestosuna alkışla karşılık verdi. Kafile, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti. Sosyal medyada da bu olay uzun süre konuşuldu. Fenerbahçeli taraftarlar tepkiye destek verdi.
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