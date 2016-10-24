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Yıldırım protesto

F.Bahçe taraftarları Konya’da başkan ’ı protesto etti. Yıldırım, otobüsten inerek protestoya alkışla yanıt verdi

Yıldırım protesto
Ligin en zor deplasmanlarından Konya'ya giden Fenerbahçe kafilesi, havaalınında 50 kadar taraftarının tezahüratlarıyla karşılandı.

ÇİFTLİK DEĞİL!
Konya havalimanında Fenerbahçe'yi bekleyen sarı lacivertli taraftarlar, özellikle Başkan 'a tepki gösteren tezahüratlar yaptı. Bir grup taraftar "Fenerbahçe babanın çiftliği değil" tezahüratlarıyla Aziz Yıldırım'ı protesto etti. Taraftarlar, Yıldırım ve yönetimi istifaya davet etti. Otobüse binen başkan Yıldırım, taraftarların bu protestosuna alkışla karşılık verdi. Kafile, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti. Sosyal medyada da bu olay uzun süre konuşuldu. Fenerbahçeli taraftarlar tepkiye destek verdi.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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