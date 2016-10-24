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UEFA’dan ’a görev

kokartlı hakem , U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 3. Grup maçlarında görev alacak.

UEFA’dan Ali Palabıyık’a görev
25-30 Ekim tarihlerinde Andorra'da oynanacak U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 3. Grup maçlarında görev alacak olan Palabıyık, ilk olarak 25 Ekim Salı günü İsrail ile Andorra arasında Estadi Comunal Stadyumu'nda TSİ 17.00'de başlayacak karşılaşmayı yönetecek. Bu karşılaşmada Kerem Ersoy da yardımcı hakem olacak.

27 Ekim Perşembe günü İskoçya ile Andorra takımları Estadi Comunal Stadyumu'nda TSİ 17.00'de başlayacak karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alırken Kerem Ersoy da yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ali Palabıyık son olarak 30 Ekim Pazartesi günü İskoçya ile İsrail arasında Center d'Entrenament Stadyumu'nda TSİ 14.00'te başlayacak karşılaşmayı yönetecek.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi 18:23
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