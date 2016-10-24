Silindir gibi ezip geçiyor

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam ediyor. Rakiplerini de teker teker deviriyor. 5 gün önce Napoli'yi İtalya'da 3-2 mağlup eden Kartal, dün akşam da Antalyaspor'u 3-0'la geçti. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 5 puanla Napoli'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada... Ligde ise Başakşehir ile birlikte 20 puanla zirvede... Siyah-beyazlı takımın evi Arena'daki üstünlüğü de göze çarpıyor. Kartal, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 14 maçın 13'ünü kazandı. Yeni stadında oynadığı 7 lig maçında 22 kez fileleri havalandırdı. Kara Kartal bu maçlarda 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Son şampiyon, bu sezon Arena'da oynadığı 4 maçta ise rakip fileleri tam 12 kez havalandırdı. Yani maç başına 3 gol ortalaması yakaladı.



BİREYSEL ANLAMDA ÖZGÜVENİMİ KAZANDIM

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki istatistiği de göz kamaştırıcıydı. Kartal, topla oynamada yüzde 64'e 36 üstündü. 24 şut çekti ve 8 isabet sağladı. Bu rakam Antalya'da 9'a 1'di. Şenol Güneş'in gelişinden sonra özellikle hücum hattındaki zenginlik her maç göze çarpıyor. Galibiyetin aktörlerinden Aboubakar, "Bireysel anlamda özgüvenimi kazandım. Ama önemli olan takımın kazanması. Arkadaşlarım adaptasyon için destek oluyor. Tolga Zengin de bunlardan biri. Gol sevincimi onunla paylaştım" dedi.



ŞENOL GÜNEŞ'İN CANER PİŞMANLIĞI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçından sonra önemli açıklamalarda bulundu. Güneş, "İyi takımın eleştirisini yapıyoruz. Şu ana kadar aldığımız sonuçlarla havaya girmenin anlamı yok. Kötü sonuçlarla da etkilenmenin anlamı bulunmuyor." ifadelerini kullandı.



TALİHSİZLİK

Caner Erkin'in durumuna değinen Güneş, "Onu dinlendirdim, hiç oyuna sokmayı düşünmüyordum. Oyunun kontrolü için aldım. İnsan böylesine sakatlıklarda üzülüyor. Büyük talihsizlik" dedi.



ALLAH'A ŞÜKÜR İKİ GOL ATTIM

Beşiktaş'ta iki gol atan Brezilyalı Talisca, "Çok mutluyum. Rakip çok kapandı. Bu kapalı oyuna rağmen iyi bir oyunla galibiyeti aldık. Allah'a şükür bu maçta 2 gol attım" dedi.