Müjde! Sigthorsson Adana’da sahada!

MİLLİ takım kampında sakatlanan ve bu sezon hiçbir maçta Galatasaray formasını giyemeyen Kolbein Sigthorsson'dan iyi haber geldi... Sakatlığı geçen İzlandalı golcü, Adanaspor deplasmanında 18 kişilik kadroda yer alacak. Bu gelişme, Eren Derdiyok'u her maçta 90 dakika oynatmak zorunda kalan Riekerink'in yüzünü güldürdü.