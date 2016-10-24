  1. Moralinizi bozmayın en iyisini yaptınız
  2. Hedef 2020’de Avrupa’da ilk 10

Müjde! Sigthorsson Adana’da sahada!

Sakatlığı geçen İzlandalı yıldız, Adana deplasmanında ilk kez kadroya yer alacak...

Müjde! Sigthorsson Adana’da sahada!
MİLLİ takım kampında sakatlanan ve bu sezon hiçbir maçta Galatasaray formasını giyemeyen Kolbein Sigthorsson'dan iyi haber geldi... Sakatlığı geçen İzlandalı golcü, Adanaspor deplasmanında 18 kişilik kadroda yer alacak. Bu gelişme, Eren Derdiyok'u her maçta 90 dakika oynatmak zorunda kalan Riekerink'in yüzünü güldürdü.
Etiketler:
  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar