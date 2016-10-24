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Moralinizi bozmayın en iyisini yaptınız

Trabzon maçı sonrası takıma moral veren Riekerink, “Bazen en iyisini yapsanız da olmaz” dedi...

Moralinizi bozmayın en iyisini yaptınız
Teknik direktör Jan Riekerink, Arena'da 1-0 kaybedilen Trabzonspor maçının ardından futbolcularına moral verdi... Sergiledikleri performanstan dolayı oyuncuları öven Hollandalı hocanın, "Bazen en iyisini yapsanız da olmaz. Moralinizi bozmayın" dediği öğrenildi.

İNANCIMIZI SÜRDÜRELİM
Riekerink'in, "Daha önümüzde 26 maç var. Bu da kazanılacak ve kaybedilecek çok puan olduğu anlamına geliyor. Her takım için bu geçerli. Önemli olan takım birlikteliğini ve inancımızı sonuna kadar sürdürmemiz" diye konuştuğu öğrenildi.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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