Moralinizi bozmayın en iyisini yaptınız

Teknik direktör Jan Riekerink, Arena'da 1-0 kaybedilen Trabzonspor maçının ardından futbolcularına moral verdi... Sergiledikleri performanstan dolayı oyuncuları öven Hollandalı hocanın, "Bazen en iyisini yapsanız da olmaz. Moralinizi bozmayın" dediği öğrenildi.
İNANCIMIZI SÜRDÜRELİM Riekerink'in, "Daha önümüzde 26 maç var. Bu da kazanılacak ve kaybedilecek çok puan olduğu anlamına geliyor. Her takım için bu geçerli. Önemli olan takım birlikteliğini ve inancımızı sonuna kadar sürdürmemiz" diye konuştuğu öğrenildi.
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