Sarı-lacivertli takımın, Aykut Kocaman'ın ekibi karşısında galibiyetten başka çaresi yok. Mağlubiyet ise onarılmaz yaralar açacak, Advocaat'ın durumu daha da sorgulanacak. Kanarya'da Mehmet Topal ceza sınırında. Konya'da ise Ömer Ali Şahiner sakat.
KONYA'DA 3'TE SIFIR
F.Bahçe Atiker Konya'yı ligdeki 30 maçın 26'sında yenerken, 3'ünü kaybetti, 1 maç berabere bitti. Sarı-lacivertliler, Konya'daki maçlarda ise 11-3 önde; 1 karşılaşmada ise eşitlik var. Ancak F.Bahçe, bu zorlu deplasmandaki son 3 maçı da kazanamadı; 2 yenilgi aldı, 1 maçta berabere kaldı. Konya, sahasında oynadığı son 18 lig maçında hiç kaybetmedi.
EN AZ ŞUT ÇEKENE KARŞI
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 7 maçta da gol yiyen (9) Fenerbahçe, kalesine gelen isabetli şutların yüzde 35'inde golü yedi. Sarı Kanarya'nın kalesine giden 26 isabetli şutun 9'u gol oldu. Bu sezon sadece tek maçta fileleri sarsılmayan Atiker Konyaspor ise rakip kalelere çektiği 26 isabetli şuttan 7 gol çıkardı. Konya, ligin en az şut çeken (57) takımı.
STAT: Konya Büyükşehir SAAT: 20.00 FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet, Josef, İsmail Köybaşı, Lens, Van Persie, Emenike. ATİKER KONYASPOR: Serkan; Skubic, Ali Turan, Abdülkerim, Douglas; Volkan, Jonsson; Ömer Ali, Halil İbrahim, Hadziahmetovic; Rangelov..
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