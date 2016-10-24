Süper Lig'de Kasımpaşa, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 yenerek haftanın flaş sonuçlarından birine imza attı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya Kasımpaşa çok hızlı başladı. 50. dakikada Pavelk, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1. 77. dakikada Badou Ndiaye, Webo'nun pasında eşitliği sağladı: 1-1. 82. dakikada Adem Büyük penaltıdan skoru belirledi: 1-2.
Kasımpaşa başkentten zaferle dönüyor!
Alt sıralardan kurtulmak isteyen Kasımpaşa Osmanlıspor’u deplasmanda mağlup etti...
Etiketler: Kasımpaşaspor
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Gazete
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