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Kartal’da Caner şoku!

Antalyaspor maçının 81. dakikasında sakatlanan ’den kötü haber... Milli futbolcunun sol aşil tendonunun koptuğu ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi

Kartal’da Caner şoku!
Süper Lig'in 8.haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Vodafone Arena'da Beşiktaş'ın 2-0 önde götürdüğü karşılaşmanın 81. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Caner Erkin'in aşil tendonunun koptuğu bildirildi.

ORMAN HASTANEYE KOŞTU
Karşılaşma sonrası stattan kulüp doktoru Sarper Çetinkaya ile birlikte direkt olarak hastaneye giden 'i ilk ziyaret eden isim ise başkan Fikret Orman'dı. Başkan, bir an olsun Caner'in yanından ayrılmadı.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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