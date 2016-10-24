Kartal’da Caner şoku!

Süper Lig'in 8.haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Vodafone Arena'da Beşiktaş'ın 2-0 önde götürdüğü karşılaşmanın 81. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Caner Erkin'in aşil tendonunun koptuğu bildirildi.
ORMAN HASTANEYE KOŞTU
Karşılaşma sonrası stattan kulüp doktoru Sarper Çetinkaya ile birlikte direkt olarak hastaneye giden Caner Erkin'i ilk ziyaret eden isim ise başkan Fikret Orman'dı. Başkan, bir an olsun Caner'in yanından ayrılmadı.
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