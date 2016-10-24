  1. Bronz madalya Vakıfbank’ın
  2. Lig asıl şimdi başlıyor

Her zafer yeni bir doğuştur

Yerel basın G.Saray önünde alınan galibiyeti göklere çıkardı

Her zafer yeni bir doğuştur
Taka gazetesi galibiyet sonrasında "Her zafer yeni bir doğuştur", Karadeniz'de ilkhaber gazetesi, "Her zafer yeni bir doğuştur", Günebakış, "Aslan yürekli Trabzon, Fırtına koptu", Kuzey Ekspres, "Dünya varmış, Trabzonspor Galatasaray'a arenayı dar etti, g eçen yılın da hesabını kesti" başlıklarını attı.
Etiketler:
  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar