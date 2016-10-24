Taka gazetesi galibiyet sonrasında "Her zafer yeni bir doğuştur", Karadeniz'de ilkhaber gazetesi, "Her zafer yeni bir doğuştur", Günebakış, "Aslan yürekli Trabzon, Fırtına koptu", Kuzey Ekspres, "Dünya varmış, Trabzonspor Galatasaray'a arenayı dar etti, g eçen yılın da hesabını kesti" başlıklarını attı.