Hedef 2020’de Avrupa’da ilk 10

Tarihi genel kuruldan zaferle ayrılan Galatasaray yönetimi artık geleceğe çok daha güvenle bakıyor... Üyelerin büyük kısmının desteğini arkasına alarak Riva ve Florya için onay alan Başkan Dursun Özbek şimdi projelerini hayata geçirecek. Kısa ve uzun vadeli planlar yapan Özbek üç yıl içinde Galatasaray'ı dünya kulübü yapmayı hedefliyor. Riva ve Florya'nın yanı sıra Mecidiyeköy ve spor salonu projelerini de kısa sürede bitirmeyi düşünen Başkan Özbek, uzun yıllar sonra sadece sahada değil ekonomik olarak da çok güçlü bir Galatasaray yaratmayı hedefliyor. İşte Özbek'in planları:



BANKA FAİZİ KABUSU SONA ERECEK

Dursun Özbek ilk olarak "En büyük sorunumuz" dediği 230 milyon dolarlık banka kredilerini temizleyecek. Böylece kulübün belini büken faiz kabusundan da kurtaracak. Galatasaray şu anda banka kredileri için yılda 120 milyon lira faiz ödemek zorunda kalıyor.



UEFA TEHDİDİ ORTADAN KALDIRILACAK

Kredi ve faiz yükünden kurtulan Galatasaray'ın bütçesi de kısa sürede normal seviyeye dönecek. Böylece kulübün üzerinde Demokles'in kılıcı gibi bekleyen UEFA tehdidi ortadan kalkacak. Galatasaray, Avrupa'da yeniden eski itibarını kazanmış olacak.



BORÇSUZ BİR GALATASARAY GELECEK

Yaklaşık 20 yıldır ekonomik darboğaz içinde olan Galatasaray, Riva ve Florya projelerinden gelecek parayla 330 milyon dolarlık borç yükünden kurtulacak. Çok uzun bir aradan sonra "Borçsuz Galatasaray" hayali gerçeğe dönüşmüş olacak.



YENİ BRUMA'LAR TRANSFER EDİLECEK

Yönetim gelen parayı transferde har vurup harman savurmayacak. Hedef yeni Bruma'lar bulmak olacak. Böylece Porto ve Benfica modelinde olduğu gibi Galatasaray elindeki genç yıldızları geliştirip yüksek rakamlara satacak. Kulüp büyük bir kaynak yaratacak.



