Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Emmanuel Emenike, "Harika hissediyorum. İyi bir takımla karşılaştık. Galibiyeti hak ettik. Maça iyi başlamıştık. Çok şükür olsun ki kazandık" dedi.
Atiker Konyaspor'un uzun zamandır sahasında maç kaybetmediğini ve seriyi kırdıklarını belirten Emenike, "Bunu takım halinde yaptık. Bu akşam sahada olan her şey takımla ilgiliydi" diye konuştu.
Instagram'da sildiği fotoğraflarla ilgiliyse Emenike, "O fotoğrafları silmiş olmamın Fenerbahçe'yle alakası yok. Bu yüzden tepkilere cevap vermedim. Twitter'da, daha fazla takipçim var. Orada çok sayıda Fenerbahçe'yle ilgili fotoğraflarım var. Tekrar söylemek istiyorum, O fotoğrafları silmiş olmamın Fenerbahçe'yle alakası yok" şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.