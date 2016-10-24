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: "Galibiyeti hak ettik"

Atiker Konyaspor karşısında takımının galibiyet golünü kaydeden Fenerbahçeli Emmanuel , kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

Emenike: Galibiyeti hak ettik
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Emmanuel , "Harika hissediyorum. İyi bir takımla karşılaştık. Galibiyeti hak ettik. Maça iyi başlamıştık. Çok şükür olsun ki kazandık" dedi.

Atiker Konyaspor'un uzun zamandır sahasında maç kaybetmediğini ve seriyi kırdıklarını belirten Emenike, "Bunu takım halinde yaptık. Bu akşam sahada olan her şey takımla ilgiliydi" diye konuştu.

Instagram'da sildiği fotoğraflarla ilgiliyse Emenike, "O fotoğrafları silmiş olmamın Fenerbahçe'yle alakası yok. Bu yüzden tepkilere cevap vermedim. Twitter'da, daha fazla takipçim var. Orada çok sayıda Fenerbahçe'yle ilgili fotoğraflarım var. Tekrar söylemek istiyorum, O fotoğrafları silmiş olmamın Fenerbahçe'yle alakası yok" şeklinde konuştu.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi 22:39
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