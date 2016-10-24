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Bronz madalya Vakıfbank’ın

Zurich’i 3-1 yenen Vakıfbank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 3. oldu.

Bronz madalya Vakıfbank’ın
Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2016 Bayanlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Vakıfbank üçüncülüğü elde etti.

3. MAÇI 92 DAKİKA SÜRDÜ
Vakıfbank, İsviçre'den Volero Zurich takımını 14-25, 25-21, 22-25 ve 11-25'lik setlerle 3-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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