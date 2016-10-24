Bronz madalya Vakıfbank’ın

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2016 Bayanlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Vakıfbank üçüncülüğü elde etti.



3. MAÇI 92 DAKİKA SÜRDÜ

Vakıfbank, İsviçre'den Volero Zurich takımını 14-25, 25-21, 22-25 ve 11-25'lik setlerle 3-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.