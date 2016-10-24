Başaksehir doludizgin

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 8. haftasında lider Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadele Başakşehir'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. 25. dakika Poko'nun topu elle müdahalesi sonrası hakem Cüney Çakır penaltı noktasını gösterdi. Emre Belözoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1 45. dakikada ceza alanı sağ çaprazında yaşanan karambolde topu önünde bulan Mehmet Batdal'ın sağ ayağıyla sert vuruşunda top yan direğe çarparak filelerle buluştu: 0-2.



BAŞAKŞEHİR ÜSTÜNLÜĞÜ KORUDU

50'de Mehmet Batdal'ın altıpas önünde rövaşata ile vuruşunda kaleci Ahmet Şahin topu güçlükle kornere çeldi. 51'de sağ kanatta rakibinden sıyrılan Poko ceza alanı içine girdikten sonra gönderdiği ortasında Tanase'nin altıpasın gerisinden uçarak kafa vuruşunda top direği sıyırarak yandan auta gitti.



AVCI: BAŞARIMIZ TESADÜF DEĞİL

Karabük deplasmanından galibiyetle dönmenin kolay olmadığını söyleyen Başakşehir'in teknik patronu Abdullah Avcı, "Başarımız tesadüf değil. Oyunun iki yönünü de iyi oynadık" dedi.