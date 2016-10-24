Başaksehir doludizgin

Kardemir Karabükspor, SüperLig'in 8. haftasında lider Medipol Başakşehir'ikonuk etti. Mücadele Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüile sona erdi. 25. dakika Poko'nun topu elle müdahalesisonrası hakem Cüney Çakırpenaltı noktasını gösterdi. Emre Belözoğlu'nunvuruşunda meşin yuvarlakağlara gitti. 0-1 45. dakikada ceza alanı sağçaprazında yaşanan karambolde topu önünde bulanMehmet Batdal'ın sağ ayağıyla sert vuruşunda topyan direğe çarparak filelerle buluştu: 0-2.
BAŞAKŞEHİR ÜSTÜNLÜĞÜ KORUDU 50'de Mehmet Batdal'ın altıpas önünde rövaşata ile vuruşunda kaleci Ahmet Şahin topu güçlükle kornere çeldi. 51'de sağ kanatta rakibinden sıyrılan Poko ceza alanı içine girdikten sonra gönderdiği ortasında Tanase'nin altıpasın gerisinden uçarak kafa vuruşunda top direği sıyırarak yandan auta gitti.
AVCI: BAŞARIMIZTESADÜF DEĞİL Karabük deplasmanından galibiyetle dönmenin kolay olmadığını söyleyen Başakşehir'in teknik patronu Abdullah Avcı, "Başarımız tesadüf değil.Oyunun iki yönünü de iyi oynadık" dedi.
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