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9 futbolcu ve 13 pasla Barcelona golü

İkinci golden önce topa tam 9 oyuncu dokundu. Üst üste 13 pas yapıldı.. . Talisca derslik golü tabelaya yazdı

9 futbolcu ve 13 pasla Barcelona golü

Beşiktaş'ın attığı ikinci gol ders olarak okullarda okutulmalı... Barcelona'nın yaptığı tiki takayı bile kıskandıracak cinstendi bu gol. Golden önce topa 9 lı oyuncu dokundu. Üst üste 13 pas yapıldı. Son olarak Quaresma ortaladı ve Talisca attı.

TARAFTAR MEST OLDU
Siyah-beyazlı takımın attığı bu müthiş gol sosyal medyada da çok konuşuldu... Beşiktaş taraftarlarının bu golle ilgili mesajlarından bazıları şöyle: "Barcelona mısın mübarek! Tiki taka var mı Kartal'dan büyük baba!"
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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