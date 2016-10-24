9 futbolcu ve 13 pasla Barcelona golü

Beşiktaş'ın attığı ikinci gol ders olarak okullarda okutulmalı... Barcelona'nın yaptığı tiki takayı bile kıskandıracak cinstendi bu gol. Golden önce topa 9 Beşiktaşlı oyuncu dokundu. Üst üste 13 pas yapıldı. Son olarak Quaresma ortaladı ve Talisca attı.



TARAFTAR MEST OLDU

Siyah-beyazlı takımın attığı bu müthiş gol sosyal medyada da çok konuşuldu... Beşiktaş taraftarlarının bu golle ilgili mesajlarından bazıları şöyle: "Barcelona mısın mübarek! Tiki taka var mı Kartal'dan büyük baba!"