Beşiktaş ligde 2 maç sonra taraftarının karşısına çıkacak. Galatasaray ile oynanan derbinin ardından önce Rize, sonra da Kayseri'ye giderek 2 deplasmana çıkan Siyah-Beyazlı takımda Şenol Güneş oyuncularıyla bir görüşme yaptı. Napoli karşısında hafta içinde çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan tecrübeli hoca, "Artık bu maçı unutun ve lige odaklanın. Antalyaspor ile çok zorlu bir karşılaşma oynayacağız. Rakibin ligde son sırada bulunması ve hiç galibiyet almaması asla sizi yanıltmasın. Çok iyi bir kadroya sahipler. Başlarında da Beşiktaş'ı çok iyi tanıyan bir teknik adam bulunuyor. Bu maçta gevşerseniz her şey alt üst olur. Unutmayın ummadık taş baş yarar. Bu nedenle ciddiyet çok önemli" ifadesini kullandı.
HEPİNİZ CANINIZI DİŞİNİZE TAKMALISINIZ Ligde bundan sonra kritik ve zorlu bir sürecin başlayacağına dikkat çeken Şenol Güneş, "Arka arkaya Antalya, G.Birliği ve Trabzonspor ile ligde karşılaşacağız. Bu maçlar kolay geçmeyecek. Hepinizden canınızı dişinize takmanızı istiyorum" dedi. Beşiktaş TeknikDirektörü lig ve Avrupa'nın 2 ayrı kategori olduğunu hatırlatarak, "Hem lig hem de Avrupa'da emin adımlarla ilerlemeliyiz" dedi.
ANTALYASPOR MAÇI ÖNCESİ UYARI YAPTI Şenol Güneş, bugünkü Antalyaspor maçı öncesi oyuncularıyla bir görüşme yaptı. Başarılı hoca rakiplerinin puan cetvelindeki yerinin aldatıcı olduğunun altını özellikle çizdi.
OĞUZHAN'IN DURUMUNETLEŞMEDİ... Ligde averajla 2. sırada bulunan Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın durumu belirsizliğini koruyor. Takımla çalışmalara geç başlamak zorunda kalan Oğuzhan için son kararı Şenol Güneş verecek. Şenol Güneş'in Antalyaspor karşısında sürpriz yaparak bazı oyuncuları dinlendirebileceği öne sürüldü.
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