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Taraftardan örnek davranış

Taraftardan örnek davranış
Beşiktaşlı taraftarlar Şenol Güneş ve oyuncularının imzalarının da bulunduğu formayı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki lösemi hastası Buse Kaba'ya hediye etti.
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