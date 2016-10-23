  1. Kartal üçte üç yaptı
  2. Taraftardan örnek davranış

’ya Çin kancası

Portekizli starın başarılı performans göstermesi üzerine harekete geçen menajerler bu futbolcuyu Çin’e satmak için teklif yaptı.

Quaresma’ya Çin kancası
Quaresma'nın başarılı performansı, Çin'le iş yapan menajerlerin iştahını kabarttı. Uzakdoğu'ya futbolcu satan pek çok menajer; Beşiktaş kulübüne Quaresma için satış izni verilmesi durumunda 10-15 milyon euro civarında teklifler getireceklerini teklif etti. Menajerler, bu rakamlara ulaşılması durumunda %10 ila %20 arasında aracılık ücreti alacaklarını de belirtirken yön etimin vereceği cevap merakla bekleniyor.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar