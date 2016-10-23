Quaresma’ya Çin kancası

Quaresma'nın başarılı performansı, Çin'le iş yapan menajerlerin iştahını kabarttı. Uzakdoğu'ya futbolcu satan pek çok menajer; Beşiktaş kulübüne Quaresma için satış izni verilmesi durumunda 10-15 milyon euro civarında teklifler getireceklerini teklif etti. Menajerler, bu rakamlara ulaşılması durumunda %10 ila %20 arasında aracılık ücreti alacaklarını de belirtirken yön etimin vereceği cevap merakla bekleniyor.