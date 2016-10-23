Onur Recep Kıvrak’tan taraftara hediye

Galatasaray maçında Trabzonspor kaptanı Onur Recep Kıvrak harika kurtarışlar yaptı ve galibiyette önemli rol oynadı. Tecrübeli eldiven, "Kazandığımız için çok mutluyum. Dediğimiz oldu. Biz Trabzonspor'uz.Ne kadar büyük bir takımolduğumuzu dün gösterdik" dedi.
YENİDEN DOĞUŞ VAKTİ
3 puanı Arena'da kendilerini destekleyen taraftara hediye ettiklerini belirten Onur Recep Kıvrak, "Ligin başında olmadık puanlar kaybettik. Şimdi yeniden doğuş zamanı. Daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.