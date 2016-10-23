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’tan taraftara hediye

Trabzonspor kalecisi , hafta içinde Galatasaray’ı yeneceklerini söylemişti. Dediği oldu. Kaptan yaptığı kritik kurtarışlarla taraftardan tam not aldı

Onur Recep Kıvrak’tan taraftara hediye
Galatasaray maçında Trabzonspor kaptanı harika kurtarışlar yaptı ve galibiyette önemli rol oynadı. Tecrübeli eldiven, "Kazandığımız için çok mutluyum. Dediğimiz oldu. Biz Trabzonspor'uz. Ne kadar büyük bir takım olduğumuzu dün gösterdik" dedi.

YENİDEN DOĞUŞ VAKTİ
3 puanı Arena'da kendilerini destekleyen taraftara hediye ettiklerini belirten Onur Recep Kıvrak, "Ligin başında olmadık puanlar kaybettik. Şimdi yeniden doğuş zamanı. Daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.
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